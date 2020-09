JAC Motors lança picape e caminhão 100% elétricos

A marca chinesa segue investindo forte na eletrificação veicular no Brasil. Já ofertando atualmente três modelos no País - os SUVs iEV 20, iEV 40 e iEV 60 -, a JAC Motors agora amplia suas opções com a picape iEV 330P e o caminhão iEV 1200T, com respectivos preços de R$ 289.900,00 e R$ 349.900,00.

De cabine dupla, a picape iEV 330P possui motor elétrico de 150 cv de potência e 330 Nm de torque, que permite transportar até 800 quilos de carga útil. Baterias de fosfato de ferro-lítio de 67,2 kWh fornecem a energia e viabilizam uma autonomia de até 320 quilômetros (pela norma NEDC).

Segundo a fabricante, considerando o custo médio de R$ 0,55 por kW no Brasil, sairá R$ 37,00 uma carga completa das baterias. O processo de carregamento lento em corrente alternada, por meio de aparelho "wallbox" de 7,4 kW, demora até oito horas, tempo que diminui para até 1h30min em corrente contínua com carregador de 40 kW.

A picape iEV 330P chega bem equipada, em consonância com a política de produto da JAC Motors: são de série ar-condicionado, direção com assistência eletro-hidráulica, luzes diurnas em LED, pedal “inteligente” de freio, alerta sonoro para pedestres (até 25 km/h), sensores de capô aberto e de estacionamento traseiro, câmera de ré e central multimídia com tela de sete polegadas, entre outros.

No caso do caminhão iEV 1200T, a autonomia é menor, de até 250 quilômetros (norma NEDC), proporcionada por baterias de fosfato de ferro-lítio de 97 kWh. Sua capacidade de carga é de até quatro toneladas.

A unidade motriz elétrica do veículo entrega 177 cv de potência e 1.200 Nm de torque. Em carga lenta de corrente alternada (wallbox de 7,4 kW), as baterias precisam de até 11 horas para serem totalmente reenergizadas. No carregamento rápido em corrente contínua (carregador de 40 kWh), são necessárias até duas horas, bem menos.

Considerando o preço médio do kWh no País de R$ 0,55, o caminhão iEV 1200T gastará cerca de R$ 53,00 em eletricidade por carga para rodar. Para efeito de comparação, um modelo a diesel similar teria um custo quase cinco vezes maior para encher o tanque.

"Tenho grande expectativa pelo iEV 1200T. Recebemos dezenas de consultas de frotistas e empresas, que querem de qualquer modo reduzir a emissão de CO2 e outros poluentes de suas frotas", revela Sergio Habib, presidente da JAC Motors Brasil.

Interior do caminhão foi projetado para acomodar confortavelmente o motorista e até dois assistentes