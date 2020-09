Chevrolet apresenta o Onix RS e o Onix Plus Midnight

As novidades não são séries especiais, chegam para se tornarem integrantes permanentes das linhas dos carros compactos da marca no Brasil. O Onix RS alia o design esportivo ao acerto de suspensão mais dinâmico do hatchback. No caso do Onix Plus Midnight, o acabamento todo escuro é o diferencial, conferindo uma aparência mais sofisticada e elegante ao sedã.

“Apesar de focar em públicos distintos, o Onix RS e o Onix Plus Midnight foram concebidos para atender a consumidores que fazem questão de expressar sua personalidade e estilo de vida através de produtos com um visual realmente exclusivo. Tudo dentro de um posicionamento bem interessante, já que os dois novos modelos ficarão na mesma faixa de valor de outras versões com nível de equipamentos semelhante”, observa Hermann Mahnke, diretor-executivo de marketing da General Motors América do Sul.

Em relação aos atributos técnicos e recursos, os veículos têm as características mais valorizadas pelos consumidores: a eficiência do motor turbo (1.0 flex de três cilindros, que rende 116 cv de potência e torque máximo de 164,6 Nm), o conforto da transmissão automática, a segurança de seis airbags e a conectividade do sistema multimídia MyLink, que passa a contar com uma tela maior, de oito polegadas.

A Chevrolet não divulgou os preços oficiais do Onix RS e Onix Plus Midnight, mas já confirmou que os dois estarão disponíveis nas suas concessionárias a partir de outubro. No mercado nacional, os carros compactos da marca são oferecidos com três conjuntos mecânicos - 1.0 aspirado com câmbio manual de seis marchas e 1.0 turbo com transmissão manual ou automática, ambas também de seis marchas. As versões de acabamento, que eram a MT, LT, LTZ e a Premier, agora incluem a RS para o hatch e a Midnight para o sedã.