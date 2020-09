BYD fabrica primeiro chassi de ônibus elétrico articulado para piso alto do Brasil

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O veículo, desenvolvido para os sistemas de transporte público BRT (Bus Rapid Transit), será produzido na fábrica da empresa em Campinas (SP). A linha de montagem possui capacidade de fazer 720 unidades por ano, ampliável para até 1.440 ao ano.

Com 22 metros de comprimento, o chassi D11A usa baterias de fosfato ferro lítio e oferecerá autonomia de até 250 quilômetros com uma carga completa - que demora até 3,5 horas. “O ônibus articulado piso alto 100% elétrico foi totalmente adaptado para as necessidades dos corredores expressos que têm plataforma de embarque, conseguindo atender tanto a projetos de BRTs já existentes quanto a novos”, diz Marcello Von Schneider, diretor da divisão de ônibus da BYD Brasil.

Os ônibus elétricos causam um impacto altamente positivo na redução de emissões poluentes. Na média, um veículo convencional a combustão consome 90 litros de diesel em um dia de operação - ou seja, cada modelo eletrificado evita a liberação de 110 ton/ano de CO2 na atmosfera.

Atualmente, a planta da BYD instalada no interior do estado de São Paulo produz chassis para ônibus elétricos nas configurações D9W (urbano, 13 metros, piso baixo), D9A (urbano, 13 metros, piso alto), D9F (fretamento), articulado D11 B (piso baixo) e articulado D11A (piso alto).