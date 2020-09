Porsche do Brasil comercializa duas novas versões do Cayenne Coupé

O SUV alemão passa a contar com as opções E-Hybrid e Turbo, aos respectivos preços iniciais de R$ 495 mil e R$ 789 mil. As encomendas já podem ser feitas nas concessionárias da Porsche no País.

O Cayenne E-Hybrid Coupé desfruta de 462 cv de potência, gerados pela combinação de um motor V6 de 3.0 litros e de um propulsor elétrico alimentado por bateria de 14,1 kWh. Funcionando no modo 100% elétrico, o veículo oferece autonomia de até 44 quilômetros. Sua bateria pode ser totalmente carregada em cerca de oito horas em uma tomada convencional ou em até três horas com o carregador rápido vendido como opcional.

Desde o lançamento do utilitário-esportivo, em 2002, o modelo Turbo é referência de alto desempenho, elevado nível de conforto e muita capacidade fora-de-estrada. Esse legado continua no novo Cayenne Turbo Coupé, cujo motor V8 a gasolina de 4.0 litros entrega 550 cv de potência. Com isso, o automóvel é capaz de acelerar de zero a 100 km/h em 3,9 segundos e à velocidade máxima de 286 km/h.