Ford é a primeira a oferecer agendamento de serviços 100% on-line

O cliente da marca agora pode agendar as revisões e manutenções do seu veículo pelo celular, usando o aplicativo FordPass. A ferramenta ainda informa os valores dos serviços, bem como os detalhes de cada peça substituída ou inspecionada.

“A Ford é a primeira montadora a disponibilizar um sistema de agendamento de serviços 100% on-line, com o qual o cliente resolve tudo pelo smartphone sem precisar falar com ninguém. E, se preferir, também pode optar pela retirada e entrega do automóvel em casa”, relata Elton Miraveti, supervisor da empresa na área de experiência do consumidor.

A conveniência de retirar e entregar o veículo na residência do cliente é cobrada à parte, conforme a distância da concessionária escolhida - até 15 quilômetros, custa R$ 100,00; de 15 a 30 quilômetros, sai por R$ 140,00.

O aplicativo FordPass é encontrado no Google Play e na App Store e, além do agendamento, tem outras funcionalidades, como acesso ao manual do proprietário, solicitação de assistência 24 horas, entre outras. Em modelos da marca equipados com a central multimídia Sync 3, há recursos adicionais: saber a localização do automóvel, sua quantidade de combustível e o tempo que falta até a próxima revisão, por exemplo.

“O agendamento de serviços on-line faz parte da transformação digital da Ford, traz uma nova experiência para o cliente, com comodidade e transparência, tudo na palma da mão”, conclui Miraveti.