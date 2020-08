Mercedes-Benz traz novos puros-sangues com a assinatura da AMG

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A marca apresenta dois lançamentos que chegam para compor seu portfólio de esportivos no Brasil. Os modelos AMG A 45 S 4Matic+ e AMG CLA 45 S 4Matic+ entregam alta performance e design arrojado, custando, respectivamente, R$ 434.900,00 e R$ 458.900,00.

Eles compartilham o motor, um novo 2.0 turbo de quatro cilindros e elevado rendimento. A potência máxima de 421 cv a 6.750 rpm e o torque máximo de 500 Nm a 5.000 giros são controlados por um câmbio de dupla embreagem com oito marchas, resultando em aceleração de zero a 100 km/h em quatro segundos.

O comportamento dinâmico ainda é otimizado pela tração integral totalmente variável, que dependendo da situação, pode distribuir o torque separadamente para as rodas traseiras. Além disso, há um sistema eletrônico com seis modos de direção, os quais alteram os parâmetros de desempenho do veículo.

Na cabine, destaque para a central de infoentretenimento “MBUX”, com seu inovador conceito de operação e exibição. Com gráficos 3D brilhantes de resolução máxima, as duas telas unidas sob uma mesma tampa de vidro se conectam ao quadro de instrumentos digital - que tem formato “widescreen”, e três estilos de exibição das informações.