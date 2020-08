Smart Plus é nova versão do Hyundai Creta

O SUV compacto damarca sul-coreana ganha uma configuração intermediária, que chega custando R$ 91.590,00. O Creta Smart Plus vem com motor 1.6 de 130 cv de potência, associado ao câmbio automático de seis marchas, e substitui as versões Smart e Pulse Plus, que deixam de ser comercializadas.

“A disputa pela preferência do consumidor é muito acirrada na faixa de SUVS compactos abaixo dos R$ 100 mil. Este ano, já lançamos o Creta Action por menos de R$ 80 mil e, recentemente, o Creta Limited, por R$ 99.990,00. Faltava uma nova opção intermediária com uma lista de itens de série bastante completa”, relata Angel Martinez, vice-presidente comercial da Hyundai Motor Brasil.

Entre esses equipamentos estão rodas de 17 polegadas, faróis de neblina, luzes de condução diurna em LED, volante revestido em couro, ar-condicionado automático e digital, central multimídia, câmera de ré, monitoramento de pressão dos pneus, bancos revestidos parcialmente em couro, controles de estabilidade e de tração, assistente de partida em rampa, piloto automático e sensores de estacionamento traseiros.

O consumidor interessado no Creta Smart Plus pode adquiri-lo sem sair de casa pelo serviço digital de vendas remotas Hyundai Express. A ferramenta engloba todas as etapas da compra, com entrega do veículo em casa. Caso o cliente necessite, seu automóvel usado também pode ser avaliado on-line.