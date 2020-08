Ford Territory entra em pré-venda no Brasil

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O novo SUV médio desembarca como modelo 2021, em duas versões, SEL (R$ 165.900,00) e Titanium (R$ 187.900,00), ambas equipadas com propulsor 1.5 EcoBoost turbo a gasolina (150 cv de potência e 224 Nm de torque) e transmissão automática continuamente variável (CVT).

Com grande distância entre-eixos, de 2.716 milímetros, a maior largura da categoria, de 1.936 mm, e comprimento de 4.580 mm, o Territory oferece um nível superior de conforto espacial para os passageiros. O interior, com teto solar panorâmico elétrico, tem acabamento esmerado.

Sua central multimídia "Sync Touch", desenvolvida para os mercados do Brasil e América do Sul, possui tela de 10,1 polegadas. No console, há carregador sem fio para celular.

Desde a versão de entrada, o Ford Territory conta com seis airbags, controles de estabilidade e de tração, assistente de partida em rampa, monitoramento de pressão dos pneus e freios a disco nas quatro rodas. Na Titanium, a lista é acrescida de câmera 360 graus, piloto automático adaptativo, aviso de colisão frontal com frenagem automática, alertas de saída de faixa e de ponto cego, e estacionamento automático.

Como condição especial de pré-venda, que vai até 31 de agosto, a Ford oferece aos 250 primeiros compradores do Territory Titanium um pacote de vantagens: três primeiras revisões grátis, um ano de seguro pago e veículo entregue, em casa, com serviço de desinfecção sanitária. O valor para a efetivação da reserva é de R$ 5 mil.

Veículo possui modem embarcado para comandos remotos, por meio de aplicativo para smartphone