Divisão de máquinas pesadas da Volvo no Brasil envia caminhões articulados para Europa

Devido à interrupção temporária da produção na Suécia em março, no início da pandemia da Covid-19, a fábrica brasileira de equipamentos de construção da Volvo ficou responsável por complementar o fornecimento de caminhões articulados do modelo A30G para o continente europeu em 2020. As primeiras unidades já estão sendo embarcadas no porto de Santos (SP) e as entregas continuam até setembro, em um total de 50 veículos.

Integrada ao sistema de manufatura global da marca, a planta localizada na cidade paulista de Pederneiras tem cerca de 50% da produção destinados ao exterior. Seus caminhões articulados já são enviados para os Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Oceania e para diversos países da América Latina.

As 50 unidades do modelo A30G brasileiro seguirão para a Noruega, Inglaterra, Polônia, Alemanha, Bélgica, França e, também, Israel, no Oriente Médio. “Devido ao alto valor agregado deste tipo de máquina, tal volume é bastante expressivo”, destaca Massami Murakami, diretor de planejamento estratégico da Volvo Construction Equipment na América Latina.

A marca sueca é a única a fabricar caminhões articulados no Brasil. Inventado pela própria Volvo, em 1966, o veículo se notabiliza pela elevada eficiência e pela robustez operacional.