Planta da GM em São Caetano do Sul (SP) completa 90 anos

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Fábrica de automóveis mais antiga em operação no Brasil, a unidade já produziu modelos icônicos, como o Opala e o Monza. Hoje, saem de suas instalações o novo Tracker, além do Joy, Joy Plus, Spin e Montana.

Ao longo dessas nove décadas, muitas foram as modernizações realizadas na planta da General Motors em São Caetano do Sul. A mais recente, havida entre 2018 e 2019, mediante investimentos de R$ 1,2 bilhão, implantou conceitos da indústria 4.0 e tecnologias até então inéditas.

Nos primórdios do século XX, uma linha de montagem contava com poucos recursos eletroeletrônicos. Atualmente, os trabalhadores da produção são treinados em um ambiente de realidade virtual, há manipuladores pneumáticos, veículos autônomos, apertadeiras eletrônicas e alto nível de robotização.

“Os prédios permaneceram e alguns aumentaram de tamanho. Mas, por dentro, podemos afirmar que é tudo novo. Nosso objetivo é de entregar resultados de uma fábrica nova, mesmo com as restrições que uma estrutura de 90 anos nos impõe", diz Andreieli Pinto, diretor-executivo da planta de São Caetano do Sul.

Entre os aprimoramentos efetuados sob o conceito de indústria 4.0, vale mencionar o novo sistema de movimentação de carrocerias na linha de montagem, que se regula automaticamente, ajustando a altura para melhor ergonomia do operador; e o aumento do nível de automação do processo de funilaria para 92%, o que garante padronização e, consequentemente, mais qualidade e produtividade.