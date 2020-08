Produção em série do novo Peugeot 208 inicia na Argentina

Um dos produtos mais importantes em toda a história do Groupe PSA já está sendo feito na modernizada planta de Palomar, na província de Buenos Aires. O novo Peugeot 208 é um veículo global do conglomerado automotivo (que reúne também as marcas Citroën, DS, Opel e Vauxhall) e ponta de lança do plano de crescimento rentável estipulado pela empresa até 2021.

Sua produção na Argentina significa também o começo da implantação da “Common Modular Platform” (CMP) na América Latina. Trata-se de uma nova plataforma modular que pode servir de base à produção de veículos compactos (segmento B), médios (segmento C) e SUVs compactos.

Para desenvolver o novo modelo, equipes de engenharia latino-americanas e europeias trabalharam em conjunto por cerca de 620 mil horas. Durante o processo, o carro rodou 1,5 milhão de quilômetros em testes por vários países.

Paralelamente, um investimento de US$ 320 milhões, a partir de 2016, catalisou uma profunda transformação na fábrica de Palomar, para elevar seu padrão de qualidade. Fornecedores também passaram a fazer parte do complexo industrial, tornando os processos produtivos mais eficientes.

“O novo Peugeot 208 e a plataforma CMP constituem uma revolução para a planta de Palomar e a colocam no mesmo patamar de qualquer outra fábrica do Groupe PSA no mundo”, afirma Jean Mouro, vice-presidente de operações da companhia na América Latina.