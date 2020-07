BMW do Brasil amplia experiência on-line para consumidores

Após disponibilizar uma loja no portal Mercado Livre e abrir canais de compra nos perfis do Instagram e Facebook, a marca disponibiliza um showroom virtual aos clientes brasileiros. Por meio do recurso digital é possível explorar todos os modelos oferecidos no País, configurá-los e solicitar uma proposta.

O showroom da fabricante alemã pode ser acessado por intermédio do site www.bmw.com.br e pelo seu canal oficial no YouTube (@BMWTVBrasil). O recurso funciona em plataformas mobile, desktop ou tablet.

“A experiência do consumidor é cada vez mais digital antes da decisão de compra, e seguimos acelerando a digitalização com foco nesta escolha dos clientes”, afirma Jorge Jr., líder de marketing da BMW do Brasil.

No showroom virtual, os internautas encontrarão a gama completa de modelos da marca, conseguindo conhecer minúcias de design, tecnologia e desempenho. “Sabemos que o consumidor está mudando seus hábitos e queremos cada vez mais proporcionar novas experiências”, finaliza Jorge Jr.