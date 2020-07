Transferência eletrônica de veículos está em testes

Um sistema que permite transferir veículos de forma eletrônica e com segurança vem sendo testado por concessionárias e revendedoras de Santa Catarina. A tecnologia foi desenvolvida pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

O projeto-piloto do Registro Nacional de Veículos em Estoque, ou Renave, será expandido em breve para os estados do Espírito Santo, Goiás, Rio Grande do Sul e São Paulo. A previsão é de que, já em setembro próximo, esteja funcionando em todo o Brasil.

Com o Renave, a empresa que comercializa veículos usados pode efetuar o registro de entrada e saída diretamente no órgão de trânsito responsável pelo licenciamento, comprovando, ela mesma, a transferência e reduzindo a burocracia. “É o fim de uma espera que demora, em média, 15 dias para o proprietário e, também, do costume informal e não recomendável da entrega do DUT em branco”, comenta o diretor-geral do Denatran, Frederico Carneiro.