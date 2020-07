Ford revela a nova família Bronco nos Estados Unidos

Com uma gama totalmente 4x4, o SUV começará a ser produzido no início de 2021 e já tem encomendas liberadas no mercado norte-americano, para entrega no segundo trimestre do ano que vem. O Bronco retorna às ruas e às trilhas nas versões duas e quatro portas e Sport.

Inspiração para o novo modelo, a primeira geração era apelidada de “GOAT” - “Goes Over Any Terrain” (traduzindo, supera qualquer terreno) -, graças a seu desempenho off road excepcional. O vão livre do solo de 294 milímetros e capacidade de imersão de até 850 mm são dois dos vários atributos do Bronco 2021 que respeitam tal ascendência.

O veículo dispõe de dois sistemas 4x4: a configuração básica usa uma caixa de transferência eletrônica de duas velocidades, enquanto a avançado tem uma caixa de transferência eletromecânica de duas velocidades com seleção automática da tração 4x2 e 4x4. Junto, atua o recurso de gerenciamento de terreno, com os modos normal, eco, esporte, escorregadio/areia, baja, lama/barranco e escalada de pedra.

As versões de duas e quatro portas vêm com motor V6 de 2.7 litros, que rende 314 cv de potência e 539 Nm de torque, ou 2.3 litros de quatro cilindros, com 274 cv e 419,5 Nm. Há também duas opções de transmissão para elas: a inédita manual de sete marchas e a automática de 10 velocidades.

De porte menor, o Bronco Sport, por sua vez, pode vir equipado com propulsor 2.0, de 248 cv de potência e 372,4 Nm torque, ou 1.5, o qual gera 183 cv e 254,8 Nm - ambos associados a uma transmissão automática de oito velocidades. Todas as motorizações são da família EcoBoost da Ford.