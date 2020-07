BMW apresenta o primeiro modelo 100% elétrico da família X

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O iX3 combina a direção livre de emissões com a esportividade pela qual a marca alemã é reconhecida, mais o conforto e a versatilidade de um SUV. O lançamento do modelo ocorrerá no final deste ano, começando pela China - onde é fabricado.

O novo iX3 estreia a quinta geração da tecnologia BMW eDrive. Os últimos desenvolvimentos de motores elétricos, métodos de carregamento e das baterias permitiram um salto no desempenho e na autonomia.

O motor elétrico do BMW iX3 apresenta eficiência de até 93%, em comparação aos 40% dos propulsores a combustão. Sua potência máxima de 210 kW (286 cv) e torque máximo de 400 Nm tracionam as rodas traseiras do veículo.

A densidade de energia no iX3 é cerca de 20% maior do que a das células de bateria aplicadas, até agora, em outros modelos totalmente elétricos da BMW: 80 kWh, dos quais 74 kWh são utilizados. A alta eficiência permite que o novo SUV ofereça um alcance de até 459 quilômetros.

A bateria de alta tensão de última geração pode ter 80% de sua capacidade total carregada em apenas 34 minutos. De formato mais fino e instalada na parte inferior do automóvel, ajuda a diminuir o centro de gravidade em cerca de 7,5 centímetros em comparação com os BMW X3 convencionais, beneficiando a estabilidade em curvas.