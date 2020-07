Completamente atualizado, novo Audi Q7 estreia no Brasil

Único SUV da marca com cabine para sete ocupantes, o modelo chega ao País em duas versões: a de entrada com preço a partir de R$ 414.990,00; a top de linha, chamada "S", começando em R$ 459.990,00.

O veículo é equipado com motor 3.0 TFSI, de 340 cv de potência e 500 Nm de torque, transmissão automática de oito marchas e tração nas quatro rodas. O trem de força conta ainda com a nova tecnologia de assistência elétrica da Audi, constituída por uma bateria de íons de lítio e um alternador de correia em um sistema primário de 48 volts. Com isso, o Q7 pode se deslocar em velocidades entre 55 km/h e 160 km/h com o propulsor a gasolina desligado.

Além do design externo atualizado, o utilitário-esportivo adota um novo conceito de digitalização no habitáculo, com duas grandes telas sensíveis ao toque. Um display superior de 10,1 polegadas controla os sistemas de entretenimento e navegação, enquanto outro, logo abaixo, de 8,6 polegadas, gerencia o ar-condicionado e outras funções de conforto. Para completar, o quadro de instrumentos também é digital.

O compartimento de bagagem oferece de 740 a 1.925 litros de capacidade, dependendo do rebatimento da segunda e terceira fileiras de bancos. A tampa do porta-malas é elétrica e pode ser aberta ou fechada remotamente com um movimento dos pés sob o para-choques traseiro.

Desde a configuração de entrada, o Audi Q7 traz carregamento de celular sem fio, ar-condicionado de duas zonas, bancos dianteiros elétricos (o do motorista com memória), controles de estabilidade e tração, faróis de LED e seis airbags – dois frontais, dois laterais para os bancos dianteiros e dois de cortina. O piloto automático adaptativo é opcional no modelo básico, mas de série no top de linha.