Volkswagen entrega grande lote de ônibus ao programa Caminho da Escola

A divisão de veículos comerciais da marca concluiu o fornecimento de 300 ônibus escolares para os estados do Acre, Rondônia, Alagoas, Paraíba e Ceará, dentro do programa Caminho da Escola, iniciativa do Governo Federal. Os modelos são construídos para enfrentar as mais difíceis condições de tráfego e permitir o acesso ao ensino de estudantes das zonas rurais dessas localidades.

Fazem parte deste lote os Volksbus 8.160 ORE1 e 15.190 ODR, produzidos no centro de desenvolvimento e manufatura da Volkswagen Caminhões e Ônibus em Resende (RJ). Entre as características dos veículos está a suspensão elevada, para facilitar a superação de aclives e declives.

“Mesmo em meio à pandemia, os estados continuam efetuando pedidos de compra e nos autorizando a entregar lotes expressivos, preparando-se para o momento de retomada das atividades escolares”, comenta Ricardo Alouche, vice-presidente de vendas e marketing da empresa.

No final do ano passado, a VW Caminhões e Ônibus venceu a licitação para venda de 3.600 ônibus ao Caminho da Escola. A fabricante é líder desse nicho no País, respondendo por mais da metade do total de entregas em toda a história do programa, que foi criado em 2007 e é operado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fnde), com o objetivo de padronizar, renovar e ampliar a frota de veículos escolares.