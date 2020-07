Arrizo 6 chega prometendo sofisticação e tecnologia

O novo automóvel, fabricado em Jacareí (SP), vem complementar a linha de sedãs da Caoa Chery no mercado brasileiro. Com o predicado de possuir o maior porta-malas do segmento, com 570 litros, o Arrizo 6 estreia com preço especial de lançamento: R$ 98.400,00.

O design do carro é um dos seus atrativos, baseado no conceito de "sedã fastback", com personalidade mais esportiva. Outro resultado desse conceito é a eficiência aerodinâmica, com coeficiente de arrasto (Cx) de apenas 0,28.

Internamente, o Arrizo 6 apresenta duas telas que se integram em um desenho único, permitindo acesso rápido e fácil às informações do veículo: o quadro de instrumentos colorido e configurável, com display de sete polegadas, e a central multimídia de nove polegadas.

Construído sobre uma moderna plataforma, o sedã é equipado com motor 1.5 Turbo Flex e transmissão continuamente variável (CVT), que simula nove marchas. As potências máximas são de 150 cv com etanol e 147 cv com gasolina - o torque é sempre o mesmo, de até 210 Nm.

Disponível em versão única de acabamento, a GSX, o Arrizo 6 sai de fábrica com teto solar elétrico, rodas de liga-leve de 17 polegadas, sensor de estacionamento traseiro, direção elétrica, piloto automático, assistente de partida em aclives, acendimento automático dos faróis, ar-condicionado com comandos eletrônicos, câmera 360 graus, freio de estacionamento eletrônico, acionamento do motor por botão, rebatimento elétrico dos retrovisores, seis airbags (de cortina, laterais e frontais), controle de estabilidade e tração, freio a disco nas quatro rodas, entre outros.