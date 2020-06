Mercedes-Benz cria experiência digital para compradores da linha Sprinter

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A fabricante lançou um novo configurador exclusivo para sua linha de vans comerciais no hotsite atrelado ao portal oficial da marca, viabilizando aos potenciais clientes selecionar o modelo ideal para atender às suas necessidades. Com o novo recurso, é possível definir as versões, pacotes de opcionais, serviços agregados e visualizar os itens de série.

Além disso, a plataforma conta com funcionalidades que permitem uma visita virtual completa. O internauta consegue visualizar a Sprinter em 360 graus e “navegar” por dentro dela em 3D, conferindo todos os detalhes do interior do veículo.

O usuário pode ainda clicar nos ícones para buscar a concessionária mais próxima de seu endereço e entrar em contato com a central de atendimento da Mercedes-Benz pelo chat ou e-mail. Responsiva, a plataforma é acessível por meio de diferentes aparelhos digitais.

“Queremos melhorar cada vez mais a experiência do cliente com a marca. Por esse motivo, desenvolvemos essa nova ferramenta, que faz parte do nosso processo de digitalização e propicia ao usuário escolher a Sprinter adequada ao seu negócio de forma on-line, colaborando para uma compra assertiva”, afirma Jefferson Ferrarez, diretor-geral de vans da Mercedes-Benz.