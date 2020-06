Nova geração reafirma perfil inovador da Fiat Strada

Em sua segunda linhagem, a picape compacta evoluiu por completo para manter a liderança de duas décadas em seu segmento no Brasil. Um dos maiores méritos do novo projeto foi manter as qualidades pelas quais a Strada sempre foi reconhecida – como versatilidade, robustez e custo-benefício no uso para trabalho – e acrescentar atributos para o consumidor que deseja um veículo moderno, tecnológico e seguro para a família e o lazer. Nesse sentido, destaque para a inédita configuração cabine dupla com quatro portas e homologada para cinco passageiros.

Cinco variantes compõem a nova gama: Endurance Cabine Plus 1.4 Fire (R$ 63.590,00), Endurance Cabine Dupla 1.4 Fire (R$ 74.990,00), Freedom Cabine Plus 1.3 Firefly (R$ 69.490,00), Freedom Cabine Dupla 1.3 Firefly (R$ 77.990,00) e Volcano Cabine Dupla 1.3 Firefly (R$ R$ 79.990,00). A Fiat Chrysler Automóveis projeta um acréscimo de 20% nas vendas em relação à linha da antiga picape e pretende comercializar 20 mil unidades da nova Strada ainda em 2020.

O design do novo modelo traz referências da picape Toro e do compacto Argo. A frente elevada emoldura os faróis afilados e a grade imponente. A linha de cintura é ascendente, com caixas de rodas proeminentes. Na traseira, as lanternas exibem formato arrojado.

A nova plataforma confere rigidez torcional 10% superior ao veículo. Essa estrutura também permitiu fazer tudo novo nas suspensões: molas, amortecedores, geometria, travessa e barra estabilizadora, na dianteira; e o eixo, na traseira.

Com isso, a nova Strada tem maior altura do solo, de até 214 milímetros. Além disso, o novo posicionamento da suspensão traseira possibilitou o maior vão de carga na caçamba entre as picapes da categoria e, consequentemente, maior capacidade: são 844 litros na cabine dupla e até 1.354 litros na versão Cabine Plus. Em peso, varia de 650 quilos na configuração para cinco ocupantes a até 720 quilos na de dois ocupantes.

Moderna, essa nova plataforma ainda viabilizou a instalação de equipamentos sofisticados. São de série em todas as versões, por exemplo, programa de estabilidade, assistente de partida em rampa e controle de tração avançado E-Locker (sistema voltado para situações de off road leve, que transfere mais torque para a roda com maior aderência).

Interior ainda mais prático e, de início, apenas transmissão manual

Na cabine da nova Fiat Strada, além de painel redesenhado e novo padrão de acabamento, houve um incremento de 30% no número de porta-objetos, que agora somam 15 litros de espaço útil para os mais variados usos. São espaços destinados a celulares, garrafas, latas, carteiras e outros objetos pessoais, sempre à mão dos ocupantes.

As versões Endurance são equipadas com o motor 1.4 Fire, que gera potência de até 88 cv e torque máximo de 122,5 Nm. A partir da Strada Freedom, o propulsor é o 1.3 Firefly de quatro cilindros, o qual fornece até 109 cv de potência e 139,2 Nm de torque máximo. Câmbio, inicialmente, apenas manual de cinco marchas, mas configurações automáticos deverão ser lançadas em um futuro breve.

Com a nova Strada e a Toro, a Fiat tem os dois comerciais leves mais vendidos do Brasil. Especificamente no segmento das picapes, os modelos somados deram à marca 41,4% de participação no ano passado. Ou seja, de cada 10 picapes emplacadas no País, quatro foram da fabricante italiana com sede em Betim (MG).