Todas as versões da Mitsubishi L200 Triton agora são Outdoor

A linha 2021 da picape passa a usar o "sobrenome" em todas as quatros configurações: GLX Outdoor (R$ 149.990,00), GLS Outdoor Automática (R$ 162.990,00), HPE Outdoor Automática (R$ 183.990,00) e HPE-S Outdoor Automática (R$ 203.990,00).

A denominação Outdoor traz também um resgate do aspecto robusto da L200 Triton, que mantém sua proposta de ser a mais versátil da categoria. O modelo teve mudanças nos acabamentos internos e externos, e sua capacidade de carga útil é de até 1.055 quilos.

Todas as configurações são equipadas com o propulsor 2.4 turbodiesel de 190 cv de potência e 430,2 Nm de torque, assim como tração 4x4 com diferentes modos de operação. As versões GLS, HPE e HPS-E têm câmbio automático de cinco velocidades, enquanto a GLX possui transmissão manual de seis marchas.

"O nome Outdoor para nossa linha de picapes é sinônimo de confiabilidade, força e resistência. Esses são os aspectos que queremos ressaltar na linha 2021 da L200 Triton, por se tratar do veículo ideal para diversos perfis de clientes, desde o produtor rural, que precisa de ampla capacidade de carga e desempenho confiável, até aqueles que adotam um estilo de vida ao ar livre, que usam o veículo no dia a dia da cidade durante a semana e, aos finais de semana, pegam a estrada e buscam destinos como a praia ou o campo, independente do tipo de terreno a ser encarado”, comenta Fernando Julianelli, CMO da Mitsubishi Motors do Brasil.