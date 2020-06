Marcopolo adota luz ultravioleta para desinfecção de ar-condicionado em seus ônibus

A empresa apresenta mais uma solução destinada a permitir a mobilidade segura das pessoas e a retomada das atividades do setor de transporte coletivo, ambas impactadas pela pandemia da Covid-19. Em parceria com a Valeo Thermal Bus Systems, a Marcopolo desenvolveu um sistema de ar-condicionado com luz ultravioleta para ônibus que possui ação antimicrobiana, auxiliando na desinfecção e na qualidade do ar em circulação nos seus veículos.

O recurso agrega um dispositivo de luz ultravioleta ao sistema convencional de circulação de ar do equipamento. A radiação UV-C emitida, graças a sua potência e ação antimicrobiana, promove a desinfecção do ar e superfícies do aparelho, conseguindo inativar o material genético de vírus e células bacterianas esporuladas, que possuem maior resistência inata em relação a diversos agentes infecciosos virais envelopados, algumas mais resistentes do que o novo coronavírus.

Teste realizado pelo Laboratório de Microbiologia Clínica da Universidade de Caxias do Sul (RS), e que contou com a colaboração da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), avaliou a eficácia antimicrobiana da radiação ultravioleta instalada no ar-condicionado do ônibus. O resultado da análise apontou eficiência de mais de 99%.

“Mesmo considerando o baixo poder de penetração da luz UV-C, sua ação é exitosa na destruição de micro-organismos suspensos no ar e na inativação de parte destes em superfícies e objetos”, comenta Luciano Resner, diretor de engenharia da Marcopolo. O executivo afirma ainda que, com a combinação da taxa de renovação do ar do equipamento de ar-condicionado, mais o uso de radiação UV-C no sistema e a adoção de todos os cuidados de limpeza do salão de passageiros, a probabilidade do vírus circular no interior do ônibus é praticamente nula.

O novo sistema de ar-condicionado com luz UV-C será vendido como um opcional pela Marcopolo. O equipamento estará disponível para clientes dos mercados interno e externo, tanto para ônibus novos quanto para veículos em operação - mediante consulta de aplicabilidade a cada modelo específico.