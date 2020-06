Pajero Sport 2021 está mais luxuoso e tecnológico

Podendo levar até sete ocupantes, o SUV da Mitsubishi Motors chega com design atualizado e comercializado em duas versões: HPE e HPE-S, aos preços de R$ 291.990,00 e R$ 318.990,00, respectivamente. A configuração top de linha HPE pode ainda ser adquirida com um pacote de opcionais que inclui teto solar e piloto automático adaptativo (que mantém velocidade e distância pré-definidas do veículo à frente), pelo valor de R$ 8 mil.

Por fora, as principais mudanças estéticas envolvem as lanternas em LED, que foram redesenhadas e agora ficam acima do também reformulado para-choque traseiro. Na dianteira, são novos a grade de entrada de ar, o para-choque e o conjunto ótico.

Internamente, o Pajero Sport 2021 ganhou tecnologias e comodidades para motorista e passageiros. Há um novo sistema de entretenimento com tela de até oito polegadas sensível ao toque e, no caso da versão HPE-S, painel de instrumentos 100% digital.

O veículo permite ainda conexão com diversos “gadgets”. Para isso, traz uma entrada USB na parte dianteira, duas outras para carregar o celular na traseira e uma tomada de 120V (AC) no console central.

Seu porta-malas pode acomodar até 971 litros. Com os bancos da segunda fileira rebaixados, a capacidade sobe para até 1.731 litros - e com a vantagem do assoalho totalmente plano, que facilita a arrumação das bagagens.

Ambas as configurações vêm equipadas com o motor 2.4 turbodiesel, de injeção direta de combustível, o qual fornece 190 cv de potência e 430,2 Nm de torque. A transmissão é automática de oito velocidades.

O sistema de tração 4x4 é um ponto alto do SUV da Mitsubishi. São quatro modos distintos de operação, incluindo a reduzida, indicados para diferentes situações: 2H (economia de combustível com desempenho suave), 4H (estradas, pisos irregulares e chuva), 4HLc (terrenos acidentados com superfícies de baixa aderência) e 4LLc (subidas ou descidas íngremes, rochas, areia e lama).

Para incrementar ainda mais a aptidão fora-de-estrada do veículo, atua o “Off Road Mode”. Adaptável aos mais variados terrenos, o recurso otimiza o desempenho sobre cascalho, lama/neve, areia e rochas. E o bloqueio do diferencial do eixo traseiro facilita a superação de valetas transversais ou terrenos erodidos.

Autenticidade comprovada

A partir de agora, os brasileiros poderão rodar de forma mais segura pela América do Sul. Isso porque o aplicativo Vio, desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados para validar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o certificado de registro do veículo (CRLV), já está disponível na Apple Store e no Google Play dos países da região, com exceção das Guianas e do Suriname. O principal benefício é que os órgãos de fiscalização passam a ter condições tecnológicas de comprovar a autenticidade dos documentos de trânsito dos brasileiros.

Triumph Tiger 900 estreia no mercado nacional com dois modelos

“Estamos muito animados com esse lançamento. O Brasil é o maior consumidor da linha Tiger 800 no mundo, entre todas as nossas subsidiárias”, diz Renato Fabrini, gerente-geral da marca inglesa no País.

O mesmo motor acompanha as duas versões da moto. De 900 cm³ e com dois cilindros, entrega um pico de torque 10% maior - de 87 Nm. A potência também foi elevada, atingindo máxima de 95 cv. Ambas também têm novo sistema de freios ABS otimizado para curvas e controle de tração.

A ergonomia foi aprimorada para o conforto do piloto. A largura do assento é menor e o guidão fica 10 milímetros mais próximo. Além disso, cada modelo possui uma posição de pedaleira e um mecanismo integrado de altura do assento, com duas posições, facilmente ajustável. Isso permite que o condutor altere a altura do assento em 20 mm.

A principal diferença entre os dois modelos reside na proposta de uso. A Tiger 900 Rally Pro promete máximo desempenho em trilhas, com características focadas no fora de estrada. Já a Tiger 900 GT Pro está regulada mais para rodagem urbana e viagens de longa distância em rodovias.

A novidade foi desenvolvida para substituir a bem-sucedida Tiger 800 no segmento das aventureiras. E estreia no Brasil em duas versões: Tiger 900 GT Pro e Tiger 900 Rally Pro, custando, respectivamente, R$ 57.990,00 e R$ 59.990,00.

Situação crítica

Após três meses de pandemia da Covid-19 no Brasil, as transportadoras descrevem enormes dificuldades. Somente no mês de maio, 80,6% das empresas do setor registraram queda de demanda, sendo que 61,2% indicaram que tal retração foi significativa. Os dados fazem parte da terceira rodada da Pesquisa de Impacto no Transporte Covid-19, divulgada pela Confederação Nacional do Transporte, que consultou 619 operadoras de cargas e de passageiros entre os dias 5 e 10 de junho.

Volvo Cars apresenta novo SUV híbrido

O modelo XC40 T5 Plug-In Hybrid R-Design é o primeiro da marca sueca no Brasil a receber o motor híbrido T5, que vem acoplado a um câmbio automático de sete velocidades e dupla embreagem. Já disponível nas concessionárias, sai por R$ 245.950,00.

O trem de força do veículo é constituído por um propulsor turbo a gasolina, de 1.5 litro e 180 cv, e outro elétrico, de 82 cv. Juntos, produzem 262 cv de potência e 425 Nm de torque, acelerando o XC40 T5 Plug-In Hybrid R-Design de zero a 100 km/h em 7,3 segundos.

As baterias de íons de lítio com 10,7 kWh permitem que o carro rode cerca de 47 quilômetros no modo 100% elétrico. Além disso, há um recurso que recarrega as baterias em até um terço com o uso do motor a combustão.

O XC40 T5 Plug-In Hybrid R-Design traz os mais avançados sistemas de segurança da Volvo Cars, como o sistema de radar e câmera; o piloto automático adaptativo (que mantém velocidade e distância pré-definidas do veículo à frente); frenagem automática; alerta de mudança de faixa com assistente de direção; e assistente de partida em aclives e de descidas.

Nesse campo, o grande destaque é a tecnologia "City Safety", que identifica outros veículos, pedestres, ciclistas e animais grandes à frente, mesmo à noite, e alerta se uma colisão for iminente. Caso o motorista não reaja a tempo, o sistema aciona os freios automaticamente para ajudar a evitar ou mitigar um acidente.

“Somos líderes em eletrificação no segmento premium no Brasil e o lançamento do XC40 T5 Plug-In Hybrid R-Design irá alavancar ainda mais nosso posicionamento. Estamos com um mix de 47% de veículos híbridos e nossa ambição é ter 100% da gama eletrificada já no ano que vem", comenta Camila Mateus, diretora de marketing da Volvo Car no País.