Heineken se torna maior frotista de caminhões Volkswagen no México

As empresas mantêm mais de três anos de relacionamento comercial e, nesse período, a Heineken México adquiriu mil unidades de diferentes modelos da Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO). Esse total foi alcançado com a mais recente compra de 41 novos veículos pela cervejeira.

Entre os caminhões recém-chegados à frota, o milésimo veículo foi um Constellation 24.280. O lote também foi composto por exemplares do Constellation 17.230. A parceria da VWCO com a Heineken México envolve ainda um atendimento sob medida no pós-vendas.

“A robustez, a segurança e a tecnologia dos motores, a visibilidade de nossa cabine avançada, a facilidade para dirigir e entregar produtos em qualquer lugar, mesmo nas ruas mais estreitas, e o serviço de pós-vendas dedicado são fatores que nos permitem continuar contando com a confiança da Heineken México”, destaca Leandro Radomile, diretor-geral da Volkswagen Caminhões e Ônibus naquele país.