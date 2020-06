Mercedes-AMG traz para o Brasil novo integrante da família GT

O modelo GT 43 desembarca no País limitado a 20 unidades e pelo preço de R$ 575.900,00. O carro amplia o portfólio de superesportivos da Mercedes-Benz e é o segundo da família GT a contar com quatro portas.

Seu design se caracteriza pelo capô baixo, formas dinâmicas e superfícies convexas, que resultam em uma silhueta fluida. Internamente, os painéis de controle podem ser configurados de acordo com as preferências do motorista.

O novo Mercedes-AMG GT 43 utiliza um motor 3.0 de seis cilindros em linha, que rende 367 cv de potência e 500 Nm de torque. Além disso, seu alternador de partida EQ Boost fornece até 22 cv e 250 Nm adicionais, respectivamente. Com isso, se obtém alto desempenho com baixo consumo de combustível.

A tecnologia Dynamic Select está presente no cupê esportivo alemão. Seus diferentes programas podem alterar parâmetros do propulsor, transmissão, suspensão e direção, conforme a situação de uso do veículo.

Em termos de segurança ativa, o destaque Mercedes-AMG GT 43 é o "Active Braking Assist", sistema que previne colisões traseiras e acidentes com o cruzamento de pedestres e ciclistas à frente do veículo. Além do aviso de distância e colisão, o recurso também faz um reforço de freio, caso o condutor acione o pedal com pressão insuficiente.

Seguro 24 horas

Um seguro que pode ser contratado antes de pegar a estrada e por apenas 24 horas. Esse é o "Instant", lançado agora no Brasil pela multinacional norte-americana Argo Seguros, especificamente para automóveis - com proteção para perda total por acidente. Já existente em outros países, essa modalidade só foi autorizada no País em agosto do ano passado, através de circular da Superintendência de Seguros Privados (Susep) que permitiu a customização de apólices com vigência reduzida de contrato e período intermitente. O foco do Instant são donos de veículos com valor de mercado de até R$ 30 mil e que ainda não têm seguro devido ao preço.

Compass turbo a gasolina

O Jeep Compass com motor 1.3 turbo será lançado também no mercado brasileiro, provavelmente com tecnologia flex. Por aqui, deve aparecer ainda com uma reestilização do design, mas tudo fica apenas para o começo do próximo ano.

A Jeep apresentou, na Europa, o modelo 2021 do Compass, cuja principal novidade é a adoção de uma nova motorização 1.3 turbo a gasolina, com duas variantes de potência: 132 cv e 152 cv. No primeiro caso, o propulsor vem associado a um câmbio manual, enquanto, no segundo, a uma nova transmissão automática de seis marchas com dupla embreagem.

Hyundai antecipa linha 2021 do HB20

A marca adota as novidades, inicialmente, nas versões com motor 1.0 aspirado do carro: atualização de especificações, detalhes no interior e mudança de cor nas grades frontais (que ficam todas pretas) estreiam nas configurações Sense, Vision e Evolution. As variantes com propulsor 1.6 e 1.0 turbo receberão os "updates" mais adiante.

Com as mudanças, os chamados "pacotes de segurança", que incluem programa de estabilidade (ESP), controle de tração (TCS) e assistente de partida em rampa (HAC), passam a integrar kits de opcionais maiores, específicos para cada versão. O HB20 Sense 1.0 Hatch, por exemplo, dispõe, agora, de um novo pacote opcional que contempla ESP, TCS e HAC, mais sinalização de frenagem de emergência (ESS) e airbags laterais - nesse caso, o carro sai para o consumidor por R$ 48.990,00.

A configuração intermediária Evolution 1.0, que já vinha com ESP, TCS e HAC de série, ganha como opcionais airbags laterais e câmera de ré, que elevam o preço para R$ 55.990,00 no hatch e R$ 60.990,00 no sedã. Em todas as variantes, os kits de opcionais “incrementados” geram um acréscimo de R$ 1 mil no valor final dos automóveis.

“As versões de entrada e intermediárias do HB20, com motor 1.0 aspirado, sofrem agora sua primeira atualização após a renovação de geração. Isso torna as configurações mais vendidas ainda mais competitivas, frente a um consumidor bem mais seletivo e racional em decorrência dos impactos da pandemia da Covid-19", comenta Angel Martinez, vice-presidente comercial da Hyundai Motor Brasil.