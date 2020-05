Marcopolo inaugura espaço do cliente em Caxias do Sul

A iniciativa da empresa tem a intenção de melhorar a experiência dos compradores quando em visitas à fábrica. Localizada na unidade Ana Rech, a estrutura recém-construída conta com uma área de 600 metros quadrados e comporta até três veículos.

O Espaço do Cliente da Marcopolo possui ainda salas de reunião preparadas para videoconferências, exposição de poltronas e revestimentos. O ambiente está equipado com todos os recursos necessários para os processos de configuração e entrega de produtos.

Para Rodrigo Pikussa, diretor da empresa, o projeto eleva a qualidade do atendimento. “Queremos que a jornada de nosso cliente seja positiva e marcante do fechamento do pedido até a entrega do veículo, mantendo-se também a proximidade de relacionamento no pós-venda”, afirma o executivo.