Mercedes-Benz apresenta showroom virtual para veículos comerciais

A marca colocará a novidade no ar a partir de 23 de maio, para consumidores de todo o Brasil, vendendo on-line todos os seus modelos de caminhões, desde leves até extrapesados, ônibus urbanos e rodoviários, e vans Sprinter, novos e usados.

“O Showroom Virtual Star Online leva os clientes para dentro de concessionários de todo o País, de forma rápida e digital. Nosso objetivo é atender às demandas crescentes de consumidores por negócios via internet. Essa ferramenta já vinha sendo pensada e veio para ficar”, afirma Roberto Leoncini, vice-presidente de vendas e marketing da Mercedes-Benz do Brasil.

Para total segurança, o ambiente da plataforma tem acesso via login e senha, iniciando com um pré-cadastro para validação dos dados. O próprio sistema direciona o cliente para as revendas da região mais próxima dele.

Nesse novo canal de vendas, o visitante encontrará ofertas locais e nacionais de veículos novos e seminovos, assim como de peças e serviços. A solução foi desenvolvida em parceria com a startup MobiAuto.