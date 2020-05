Primeira remessa do Audi R8 esgota em apenas uma semana

A ação de pré-venda com personalização do superesportivo foi um sucesso e resultou na comercialização de todas as unidades reservadas para o Brasil em 2020. O R8 chegará aqui no segundo semestre para os proprietários que já customizaram seu modelo - a produção será iniciada nas próximas semanas e a previsão é de que os carros sejam entregues em setembro.

O Audi R8 permanece disponível para encomendas, mas agora com prazo de entrega apenas para o começo do ano que vem. As reservas acontecem pelo site oficial da marca ou diretamente nas concessionárias, de forma on-line.

Os novos interessados terão acesso ao catálogo da linha 2021 do superesportivo, para fazer sua personalização. Ao todo, são quase 1,6 milhão de combinações possíveis para o Audi R8, abrangendo atributos como cores e acabamento externos, design das rodas de 20 polegadas, pinças de freio, revestimento interno, entre outros.