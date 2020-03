Volvo oferece a opção de blindagem em sua linha de SUVs

A partir deste mês de março, os utilitários-esportivos da montadora sueca poderão ser adquiridos blindados no Brasil, em serviço intermediado pelas concessionárias Volvo, com todos os documentos e certificações inclusos. A iniciativa resulta de uma parceria com a Carbon Blindados, uma das maiores empresas blindadoras de veículos civis no País.

Para garantir a mesma segurança, desempenho e funcionalidade dos automóveis após a blindagem, foram realizados diversos testes. Todo o processo demandou mais de 15 mil horas de desenvolvimento e 960 horas de provas balísticas.

"Foram feitas adaptações e adequações nas etapas da blindagem, para que estivessem totalmente alinhadas aos parâmetros de qualidade do nosso sistema de produção. Além disso, os veículos contam com rastreabilidade, ou seja, todos os itens da blindagem são numerados, de forma a garantir a correta reposição de itens, quando necessário", explica João Oliveira, diretor-geral de operações da Volvo Car Brasil.

A resistência balística foi certificada pela Beschussamt Ulm, especialista alemã nessa área. A blindagem de aço de alta resistência que reveste a carroceria tem entre 2,5 e 3 milímetros de espessura; já a espessura do vidro pode ser de até 20 milímetros.

Para atender à nova demanda, a Carbon Blindados criou uma linha de produção exclusiva para a Volvo e investiu em treinamento específico para seus operadores. Com cobertura completa de todos os componentes durante todo o período de garantia, os modelos XC40, XC60 e XC90 blindados já estão disponíveis para compra em todas as concessionárias da marca no País.