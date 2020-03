Ford traz para o Brasil novo conceito de interação com os clientes

A empresa está apostando em um novo modelo global de varejo, chamado Smart Lab, com a exposição de veículos em locais de grande circulação, como shopping centers, onde as pessoas podem interagir com os produtos à vontade. O primeiro espaço nesse formato da América do Sul foi inaugurado no Brasil, em área de mais de 200 metros quadrados no Shopping Eldorado, em São Paulo (SP).

O Ford Smart Lab cria um ambiente convidativo, livre de paredes ou barreiras, para o público poder conhecer os automóveis. Além da exibição do carros, em sistema rotativo, é possível também realizar test drives, saindo do estacionamento do shopping. Promotores treinados, quando solicitados, ainda fornecem informações sobre os modelos, condições de venda e financiamento oferecidas pela marca.

O Smart Lab é uma tentativa da Ford, junto com seus concessionários, de se adaptar às mudanças dos hábitos de compra dos consumidores. O conceito foi introduzido, com sucesso, por um revendedor em Turim, na Itália, em 2017. A partir daí, o formato foi personalizado para atender às necessidades dos clientes em várias regiões do mundo.

A resposta tem sido positiva e o plano da empresa é continuar a expandir o programa. Um dos principais resultados da experiência é que 75% das compras de veículos iniciadas em um Smart Lab foram de clientes que nunca haviam tido um modelo da marca antes.

Em 2019, a Ford lançou o Smart Lab em cidades da Bélgica, Canadá, Alemanha, Noruega, China e Austrália. O ponto inaugurado no Brasil é o 14º a entrar em operação no mundo.

“O objetivo do Smart Lab é ir aonde o cliente está. Ele dá aos potenciais compradores a oportunidade de conhecer nossos veículos em um ambiente aberto, descontraído e atraente, da forma como desejarem”, comenta Pedro Resende, gerente de desenvolvimento da rede de distribuição da Ford.