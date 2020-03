Reestilizado, Duster mantém a robustez e fica mais moderno

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Renault apresenta a linha 2021 do SUV, que será vendido em quatro versões: Zen (R$ 71.790,00), Zen CVT X-Tronic (R$ 77.790,00), Intense CVT X-Tronic (R$ 83.490,00) e Iconic CVT X-Tronic (R$ 87.490,00).

O design externo do modelo mudou bastante, com superfícies "musculosas" que denotam robustez ainda maior. Os faróis passam a contar com luzes diurnas de LED em formato de "C".

No interior, o novo Duster entrega acabamento de maior qualidade e ergonomia superior. O painel de instrumentos ficou mais moderno e funcional, os bancos trazem espumas e revestimentos novos, e a central multimídia, também nova, agora tem display de oito polegadas.

Por meio do sistema multimídia também é possível visualizar imagens das quatro câmeras do inédito sistema Multiview, que permite enxergar o entorno do veículo. O veículo também agrega o alerta de ponto cego e o sensor crepuscular para acendimento automático dos faróis.

Pensando no uso fora-de-estrada, o Duster oferece os maiores ângulos de entrada (30º) e saída (34,5º) do segmento, assim como a maior altura do solo (237 mm). Sua carroceira ainda se tornou 12,5% mais rígida comparada à anterior.

O motor que equipa o utilitário-esportivo da Renault é o 1.6 SCe Flex, que incorpora na linha 2021 a tecnologia start-stop. O propulsor fornece potência máxima de 120 cv e torque é de 158,8 Nm, vindo acoplado ao câmbio manual de cinco marchas ou à transmissão automática continuamente variável (CVT). Todas as versões saem de fábrica com controle eletrônico de estabilidade, freios ABS com auxílio à frenagem de emergência e assistente de partida em rampa.