Nissan cria série especial do Versa

Baseada na versão S do sedã compacto, a Special Edition, como foi batizada a novidade, custa R$ 63.390,00 e tem transmissão automática continuamente variável (CVT) e propulsor 1.6 16V. O modelo vem equipado com ar-condicionado, comandos de áudio e telefone no volante, computador de bordo e sistema de áudio com tela de 7 polegadas sensível ao toque, compatível com Apple CarPlay e Android Auto.