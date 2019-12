Volvo lança novos modelos eletrificados no Brasil

A marca sueca traz para o Brasil a nova configuração T8 Polestar Engineered para o sedã esportivo S60 e para o SUV XC60, com valores respectivos de R$ 309.950,00 e R$ 335.950,00. Com isso, a Volvo Cars disponibiliza, no mercado nacional, oito modelos equipados com a motorização híbrida T8.

Ambas as versões contam com o exclusivo chassi Polestar, cujas molas mais rígidas permitem baixar ou elevar a carroceria de 10 mm a 15 mm. Isso proporciona uma condução mais dinâmica, principalmente em curvas, em função da melhor aderência, centro de gravidade mais baixo e pouca rolagem lateral do veículo.

O sistema de propulsão híbrida combina um motor 2.0 de quatro cilindros turbo com supercharger, que produz 320 cv, com outro elétrico de 87 cv, alimentado por uma bateria de íons de lítio de alta capacidade. Juntos, fornecem 407 cv de potência máxima e torque de 640 Nm.

Hoje, 22% dos veículos comercializados pela Volvo Cars no País são híbridos plug-in. Esse número deverá alcançar 40% em 2020, com destaque para a chegada do XC40 híbrido plug-in, confirmado para o primeiro trimestre do próximo ano. A marca sueca também está promovendo a instalação de 500 eletropostos no Brasil, mediante investimento de R$ 5 milhões.