Marcopolo e Volvo entregam ônibus urbanos para a Cidade do México

Depois de vencer licitação da Rede de Transporte de Passageiros (RTP), operadora local, as empresas deram início ao fornecimento de 111 novos veículos. A entrega do lote completo será concluída até o final deste mês.

Paulo Andrade, diretor-geral da Marcopolo México, destaca a importância desse negócio, por significar uma retomada para a empresa, após uma década sem fornecer para o transporte público da Cidade do México. “O processo de licitação se desenvolveu por vários meses, demandou grande envolvimento com a Volvo, com quem temos uma sinergia muito boa e profissional”, declara o executivo.

Os ônibus, todos do modelo Marcopolo Torino e com motorização Euro 6, têm três diferentes configurações e estão sendo produzidos na fábrica da empresa em Monterrey, no Província de Nuevo León. São 75 unidades com chassi Volvo B8R de piso alto (59 com entrada normal e 16 com rampa para acesso de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida) e outros 36 com chassi Volvo B8RLE de piso baixo. Os modelos possuem capacidade para transportar 83 a 89 passageiros, respectivamente.