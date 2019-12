Toyota disponibiliza blindagem certificada para o novo Corolla

Disposta a oferecer uma melhor experiência de compra e propriedade para seus clientes, a marca eleva o patamar de proteção aos ocupantes com a oferta de blindagem certificada para a 12ª geração do sedã - na carroceria, o serviço possui cinco anos de garantia, enquanto os vidros blindados têm cobertura de cinco ou 10 anos. O trabalho é realizado por empresas homologadas pela Toyota, o que preserva a garantia original de fábrica de cinco anos.

No momento da compra do Corolla, o cliente já pode solicitar a blindagem. Ao confirmar o pedido, a montadora envia o carro para a preparação da blindagem, efetuando a entrega na própria concessionária. O valor do frete já está incluso e o prazo para conclusão do serviço é de 30 dias.

As empresas de blindagem automotiva escolhidas pela Toyota são a Inbra Blindados e a Evolution Blindagens, referências no mercado nacional neste segmento. Os fornecedores passaram por testes rigorosos e estão alinhados com o rigoroso padrão de qualidade da marca.