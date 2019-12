FCA e Visa do Brasil colaboram em inovação financeira

Com o objetivo de ampliar as possibilidades de uso do carro como meio de fazer negócios, a Fiat Chrysler Automóveis (FCA) anuncia uma parceria com a operadora de cartões. Em um processo de criação conjunta, os times de inovação das empresas pretendem desenvolver uma solução de pagamento segura e fluida.

“O consumidor está cada vez mais plural e o processamento de dados ocorrerá em qualquer formato, dispositivo, lugar e tempo. Temos que estar preparados para o futuro e convidamos a Visa para ‘cocriar’ uma solução digital a favor da conveniência das pessoas”, declara o diretor de pesquisa e inteligência competitiva da FCA para a América Latina, Breno Kamei.

A inovação está centrada nas situações de pagamento que o consumidor vivencia na jornada com o carro, como abastecimento de combustível, estacionamento, pedágios, entre outras.

“Hoje, passamos pelo movimento de ‘desconstrução’ do cartão. Ou seja, as credenciais essenciais para a realização de pagamentos continuam existentes, mas inseridas em outros formatos e dispositivos conectados à internet das coisas. O consumidor pode pagar com o celular, pulseira, relógio. E por que não com o seu carro?”, indaga Percival Jatobá, vice-presidente de inovação e soluções da Visa do Brasil.

O processo de desenvolvimento tem como abordagens o entendimento das necessidades e realidades dos usuários e o aprendizado contínuo, retroalimentando as experiências.

“Estamos pensando em uma solução que enxerga no carro inúmeras oportunidades de negócio, sempre tendo a segurança, a conveniência e as necessidades do consumidor como prioridades. Trabalhamos para proteger os pagamentos e para que o motorista se distraia o mínimo possível durante a operação”, conclui Jatobá.