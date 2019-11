Conceito S-Design fica disponível também para Argo e Cronos

A Fiat estreou o conceito italiano S-Design na América Latina no modelo 2020 do Toro. Agora, os compactos premium da marca, Argo e Cronos, se juntam à picape nesse "clube", que oferece mais exclusividade, requinte e personalidade, com um toque de esportividade, aos veículos.

O conceito reúne estilo e conteúdo diferenciados. A letra “S”, em S-Design, vem de shadow, sombra em inglês, o que explica os tons escuros utilizados nos detalhes do visual. Entre esses elementos estéticos estão friso lateral cromado escuro, emblema S-Design, retrovisores e spoiler pintados de preto, acabamento interno e logotipos Fiat escuros.

Além da aparência, a série especial se destacam os equipamentos de conforto e tecnologia, normalmente encontrados apenas em versões top de linha: ar-condicionado digital, faróis de neblina e vidros traseiros elétricos. O valor do pacote de itens da série S-Design é de R$ 3.890,00 no Argo Drive 1.0, R$ 5.350,00 no Argo Drive 1.3 e de R$ 3.500,00 no Cronos Drive 1.3.