Hilux incorpora o espírito de competição

A Toyota revelou uma versão da picape desenvolvida por sua divisão esportiva, capaz de conseguir alto desempenho off road, em estradas de terra e de cascalho. A nova Hilux GR Sport será lançada oficialmente no Brasil em fevereiro do próximo ano, quando serão anunciados os preços.

Além de alterações no design externo e interno, o veículo sofreu uma recalibração da suspensão, que recebeu um novo conjunto de molas e uma configuração especial dos amortecedores. No trem de força, poderá vir com motor V6 a gasolina ou turbodiesel de quatro cilindros, associados a um câmbio automático sequencial de seis velocidades.

De 4.0 litros, o propulsor a gasolina entrega potência de 234 cv e 375,3 Nm de torque máximo. A motorização 2.8 turbodiesel, por sua vez, gera 177 cv e 449,8 Nm.

A Hilux GR Sport virá equipada com assistência de partida em rampas, controle de tração ativo específico para 4x4, travamento do diferencial traseiro e programa eletrônico de estabilidade, entre outros recursos sofisticados de auxílio à condução. A segurança ativa estará contemplada por sete airbags: frontal e lateral para motorista e passageiro, de joelho para o motorista, e de cortina para os bancos dianteiros e traseiros.