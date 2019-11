Volvo passa a vender carros seminovos com certificação de fábrica

Presente em mais de 26 países, o programa Selekt chega ao Brasil, contemplando a oferta de modelos das linhas 40, 60 e 90 da marca sueca. Para ser habilitado, o automóvel precisa estar com o histórico completo de serviços realizados.

Todos os veículos são submetidos a uma verificação de mais de 100 itens para atender a padrões de segurança, desempenho e aparência. Durante a preparação, apenas peças originais Volvo são usadas e os carros sofrem uma atualização de software que permite ativar tecnologias avançadas de segurança ativa e passiva, como, por exemplo, o City Safety (sistema de frenagem automática para evitar ou mitigar colisões com outros veículos, pedestres, ciclistas e animais de grande porte).

O comprador de um seminovo qualificado da Volvo contará com, no mínimo, 12 meses ou 25 mil quilômetros de garantia estendida. A cobertura inclui a parte mecânica e elétrica dos automóveis. Outro benefício do programa Selekt é o Volvo Assistance, serviço que oferece, por 12 meses, acesso a soluções de monitoramento e de auxílio ao motorista, por meio de aplicativo no celular ou via central de atendimento.

O Volvo Selekt está disponível em 32 concessionárias no País. Os preços dos carros começam em R$ 140 mil e podem variar de acordo com o modelo e o ano de fabricação. Mais detalhes em www.volvocars.com/br/comprar/compre-seu-volvo/volvo-selekt.