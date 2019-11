Chevrolet coloca o Bolt EV em pré-venda

O carro elétrico será oferecido apenas na versão de acabamento Premier, por R$ 175 mil, inicialmente em 12 cidades: Campinas, São José dos Campos, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Joinville, Recife e Vitória. Os interessados podem fazer as reservas na página da Chevrolet na internet ou em qualquer uma das 25 concessionárias credenciadas.

Além do Bolt EV, essas revendas também estarão comercializando o aparelho de recarga rápida para ser instalado na garagem do cliente. Quatro vezes mais eficiente que a recarga em uma tomada 220V convencional, o aparelho fornece uma quantidade de energia por hora suficiente para que o veículo rode aproximadamente 40 quilômetros. A recarga completa leva cerca de 10 horas.

Os carros virão equipados com uma nova geração de baterias (10% mais eficientes e com 66 kWh de capacidade), que proporcionam maior autonomia. De acordo com o ciclo norte-americano EPA, o Bolt EV percorre, em média, 416 quilômetros a cada recarga completa da bateria. Segundo a Chevrolet, o custo estimado por quilômetro rodado dele é até quatro vezes inferior ao de um modelo flex do mesmo porte - e inferior ao de híbridos também.

Como as baterias ficam sob o assoalho plano e o motor elétrico é bastante compacto, o espaço interno do Bolt EV surpreende, inclusive o do compartimento de bagagens. A capacidade de porta-malas é de 478 litros, subindo para 1.603 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Por fora, o automóvel é compacto: são 4.165 milímetros de comprimento, 1.765 mm de largura e 1.610 mm de altura, com entre-eixos de 2.600 mm. O peso de 1,6 tonelada é distribuído de forma quase simétrica entre os eixos.

O conjunto propulsor do Bolt EV entrega 203 cv de potência e 360 Nm de torque em qualquer faixa de rotação. A segurança ativa e passiva do automóvel elétrico é elevada: além de 10 airbags, são de série assistente de permanência na faixa, alerta de ponto cego, aviso de tráfego traseiro cruzado, alerta de colisão frontal e sistema de frenagem automática com detecção de pedestres.