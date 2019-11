Mercedes-Benz cultiva hortaliças em sua fábrica de São Bernardo do Campo

Investindo em sustentabilidade e no bem-estar dos colaboradores, a empresa inaugurou a primeira “Fazenda Urbana” dentro de uma indústria no mundo. Localizada na fábrica de veículos comerciais da Mercedes-Benz do Brasil em São Bernardo do Campo (SP), a produção de verduras é 100% livre de agrotóxicos.

O projeto é fruto de uma parceria com a BeGreen, startup com sede em Minas Gerais que, desde 2014, se dedica a cultivar alimentos de forma sustentável. A Mercedes-Benz cedeu o espaço em seu complexo fabril e a BeGreen gerencia todo o processo de produção e também é responsável pela administração da rotina da Fazenda Urbana.

Entre as verduras cultivadas estão alfaces, rúcula, espinafre, agrião e chicória. Os temperos são salsinha, hortelã, cebolinha, coentro, manjericão e sálvia. Em uma segunda etapa, legumes como tomate e berinjela serão incluídos.

Com capacidade para produzir 2.680 quilos de hortaliças por mês, a estufa terá a maior parte da colheita destinada aos restaurantes da fábrica de São Bernardo do Campo, que atendem a 10 mil trabalhadores, porém, uma parcela será reservada para os colaboradores que queiram comprar os alimentos e levá-los para casa. ONGs parceiras da Mercedes-Benz também serão beneficiadas pelo projeto, ganhando excedentes do cultivo.