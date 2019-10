Volvo lança seu primeiro veículo 100% elétrico

A marca sueca apresentou o XC40 Recharge, o primeiro carro de sua nova linha de eletrificados. Nos próximos cinco anos, a Volvo Cars promete lançar um veículo totalmente elétrico a cada ano, com o objetivo de que eles respondam, até 2025, por 50% de suas vendas globais - os outros 50% serão de modelos híbridos.

O XC40 Recharge possui trem de força totalmente elétrico, de 408 cv de potência, tração nas quatro rodas e oferece um alcance de mais de 400 quilômetros. As baterias, instaladas no piso do SUV, recuperam até 80% de sua capacidade em 40 minutos por meio de um sistema de carregamento rápido.

No interior, uma nova interface projetada especialmente para carros elétricos provê o motorista de informações relevantes, como nível de carga da bateria. Futuramente, todos os modelos da Volvo contarão com uma opção da linha Recharge. No Brasil, a chegada do XC40 Recharge está prevista para o primeiro trimestre de 2020.