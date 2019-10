DAF Caminhões investe R$ 100 milhões em novo centro de distribuição de peças no Brasil

As obras da estrutura, localizada no parque industrial da empresa, em Ponta Grossa (PR), já iniciaram e deverão estar concluídas no primeiro semestre de 2020. Serão 16 mil metros quadrados de área construída, com capacidade de armazenar mais de 47 mil itens.

O centro de distribuição de peças contará com tecnologia de ponta, visando o melhor controle do estoque e garantindo 98% de disponibilidade dos componentes, que é o índice global padrão da DAF Caminhões. A soma de R$ 100 milhões inclui instalação de equipamentos, softwares e contratação de colaboradores.

“Desde nossa chegada, fizemos constantes investimentos. O primeiro, de R$ 1 bilhão, para a construção da fábrica e início das operações locais, em 2013. Dois anos depois, anunciamos um aporte de R$ 60 milhões para a nacionalização de motores, além de efetuarmos desembolsos periódicos para desenvolvimento de novos produtos, serviços, aumento da força de trabalho e expansão da rede de concessionárias”, observa Carlos Ayala, presidente da DAF Caminhões Brasil.

Com o suporte do centro de distribuição, a Paccar Parts - divisão de peças da holding que também controla a DAF Caminhões - conseguirá atender à demanda crescente do mercado nacional, fruto das boas vendas dos veículos marca por aqui.

“Temos apresentado excelentes resultados no Brasil, impulsionados pelo crescimento da frota da DAF, que já ultrapassou sete mil caminhões, e pelo desempenho da TRP, nossa linha de peças de reposição para caminhões, ônibus e carretas de diversas marcas. Com o novo centro de distribuição, estamos nos preparando para o futuro e fortalecendo ainda mais as nossas operações locais”, declara Carlos Tavares, diretor de Paccar Parts no País.