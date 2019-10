AMG A 35 4Matic é o hatch invocado da Mercedes-Benz

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A marca alemã apresenta o novo Mercedes-AMG A 35 4Matic. O hatch esportivo estreia em duas versões, ambas dotadas do novo motor 2.0 turbo de quatro cilindros, que fornece potência máxima de 306 cv e até 400 Nm de torque.

A tração integral variável e a transmissão com dupla embreagem de sete velocidades também exercem papel fundamental no comportamento dinâmico do carro. A função Race-Start permite máxima aceleração desde a imobilidade, evitando a perda de aderência.

O design exterior deixa clara a proposta de alto desempenho do Mercedes-AMG A 35 4Matic. Apêndices aerodinâmicos, detalhes em preto, incluindo as rodas de liga-leve de 19 polegadas, produzem um visual agressivo.

No interior, destaque para o novo sistema multimídia, com comando de voz. Quadro de instrumentos e painel central estão unidos por duas telas de 10,2 polegadas cada, formando um cockpit panorâmico. Os mostradores digitais podem ser exibidos em três estilos: “Classic”, “Sport” ou “Supersport”.

O Mercedes-AMG A 35 4Matic mira no público jovem - consumidores que buscam design, esportividade e performance superior. O modelo custa R$ 279.900,00 e, na versão Launch Edition, sai por R$ 285.900,00.