Caminhão Volkswagen Constellation 24.280 adota nova transmissão automatizada

Modelo mais vendido da família, indicado para aplicações rodoviárias de curtas e médias distâncias, o VW Constellation 24.280 V-Tronic passa a contar com a nova caixa automatizada Eaton MHD de 10 velocidades.

As vantagens para o motorista são maior precisão nas trocas de marcha e mais facilidade de manobra em baixas velocidades e na marcha-ré. Para o frotista, os benefícios envolvem os custos operacionais, com redução de consumo de combustível de até 3%, aumento da vida útil da embreagem e do motor.

A nova transmissão contempla ainda uma série de funcionalidades que elevam o conforto e a segurança na operação: assistente de partida em rampa; sensor de inclinação, que auxilia na manutenção da rotação adequada do propulsor para melhor consumo de combustível; e sistema de troca inteligente, que aumenta ou reduz as marchas conforme a carga, velocidade e inclinação do veículo na pista. Para completar, há um recurso que controla a rotação do motor nas manobras, contribuindo também para a economia de combustível.