Peugeot apresenta versão de passageiros de seu furgão

A fabricante francesa desenvolveu a versão Minibus do furgão Boxer, com capacidade para 16 pessoas (15 passageiros mais o motorista). Pensado para atender às mais diferentes necessidades de frotistas ou autônomos, o veículo tem as fileiras de bancos distribuídas no seguinte esquema: 3-3-3-3-4. Essa disposição permite acesso fácil dos passageiros ao corredor central, o que agiliza embarque e desembarque.

O Boxer Minibus vem com motor 2.0 turbodiesel BlueHDi. De alta tecnologia, o propulsor entrega 130 cv de potência a 3.500 rpm e um torque máximo de 340 Nm a 1.750 giros. A caixa de câmbio é manual, com seis marchas, adaptada para as condições de uso locais.

As suspensões também foram especialmente calibradas para enfrentar a realidade das ruas e estradas brasileiras, propiciando estabilidade, segurança e precisão, mesmo nos piores terrenos. A suspensão dianteira independente é do tipo pseudo-McPherson, enquanto a traseira utiliza um eixo rígido.