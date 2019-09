Mercedes sofistica o segmento de caminhões com o novo Actros

Com este lançamento, a Mercedes-Benz introduz tecnologias de segurança inéditas entre os veículos pesados: a nova geração da frenagem ativa, os assistentes de ponto cego e de fadiga, além do controle de estabilidade. Tais sistemas se juntam ao controle de proximidade e ao assistente de faixa de rolagem, já presentes no Actros, que se torna o único caminhão no Brasil capaz de frear sozinho.

A cabine do novo Actros está com design mais aerodinâmico, contribuindo para a redução no consumo de combustível. Mas é no seu interior que as mudanças foram mais profundas, para conceder ao motorista mais conforto, ergonomia e bem-estar a bordo.

O Actros também terá dois displays digitais: um multimídia e outro multifuncional sensível ao toque. Além de conectividade, com a possibilidade de espelhamentos de celulares, a maioria das funções do veículo poderá ser controlada a partir dessas telas.

Duas telas digitais substituem instrumentos analógicos e comandos convencionais do painel de bordo

O motor do Actros ganhou faixas extras de potência - 450 cv e 480 cv -, que se juntam à de 510 cv. O câmbio do caminhão, automatizado, também é novo e favorece a economia de combustível.

A partir de 2020, a linha Actros será composta por três novos modelos extrapesados rodoviários: os cavalos-mecânicos 2045 4x2, 2548 6x2 e 2648 6x4. A versão 2651 6x4 continua disponível. Com isso, a Mercedes-Benz aumenta as opções para os operadores de transporte de grãos, carga seca, cargas frigorificadas, combustíveis, produtos químicos, gases, porta-container e outras aplicações.

Importante inovação, que incrementa a robustez do caminhão, o suspensor do eixo trativo acompanha as configurações 6x4. Eixo suspenso não paga pedágio e economiza pneus quando o caminhão roda vazio. O Actros também chega ao mercado com eixo traseiro mais leve, o que resulta em menor tara, elevando a capacidade de carga líquida.