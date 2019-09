Nova geração do HB20 estará nas revendas da Hyundai em outubro

Primeiro veículo no Brasil a utilizar a linguagem atual de design da marca sul-coreana, o novo HB20 terá três opções de motores (1.0 de três cilindros aspirado, 1.0 de três cilindros turbo e 1.6 16V, todos flex) e três de câmbio (manual de cinco marchas, manual de seis marchas e automático de seis velocidades). Incluindo as combinações de acabamento, o total de versões chega a 22, com preços variando de R$ 46.490,00 a R$ 81.290,00.

O visual do novo HB20 deverá dividir opiniões. Ousadas, as linhas rompem com o padrão mais tradicional da geração anterior. A grade dianteira, com efeito cascata; os faróis, que acompanham os vincos do capô; e as lanternas, que conferem identidade própria à cada configuração, são os destaques estilísticos.

A estrutura do compacto cresceu para proporcionar maior espaço e conforto aos ocupantes. A distância entre-eixos aumentou 30 milímetros em todas as configurações.

HB20 (hatch), HB20S (sedã) e HB20X (aventureiro) ganharam ainda em largura (40 mm, 40 mm e 30 mm a mais, respectivamente) e comprimento (20 mm, 30 mm e 15 mm extras). O porta-malas segue com 300 litros nas versões hatch e aventureira, subindo de 450 litros para 475 litros na sedã.

Internamente, a arquitetura ficou mais limpa e horizontalizada. O acabamento se tornou mais sofisticado e todas as versões tiveram os bancos reformulados – estão mais ergonômicos e confortáveis.

Inédita central multimídia flutuante com tela sensível ao toque de oito polegadas é exclusividade do top de linha

A principal evolução mecânica do compacto da Hyundai é o motor 1.0 Turbo GDI, de três cilindros, com injeção direta de combustível. Esse propulsor vem sempre acompanhado da transmissão automática de seis velocidades, fornecendo potência de 120 cv, além de torque máximo de 171,5 Nm logo a 1.500 rpm.

A motorização 1.0 de três cilindros aspirada rende até 80 cv e 100 Nm, e faz dupla somente com o câmbio manual de cinco marchas. Gerando 130 cv de potência e 161,7 Nm de torque máximos, o propulsor 1.6 16V pode estar associado ao câmbio manual de seis marchas ou à transmissão automática de seis velocidades.

A oferta de tecnologia e equipamentos de série também se eleva na nova geração do HB20. À exceção das versões mais baratas, as demais contam com controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa e sinalização de frenagem de emergência.

A top de linha, Diamond Plus, se coloca em um patamar bem superior, pois traz sistema de frenagem autônoma e alerta de mudança de faixa (inéditos no segmento); monitoramento de pressão dos pneus; câmera de ré com monitoramento da traseira; partida do motor por meio de botão; tecnologia start/stop de desligamento automático do propulsor em paradas; ar-condicionado digital; piloto automático; e quatro airbags - dois frontais e dois laterais de tórax.