Com testes bem-sucedidos, Scania anuncia produção de caminhões movidos a GNV

A fabricante confirmou que começará a produzir, no primeiro trimestre de 2020, caminhões equipados com motores que podem funcionar com GNV (gás natural veicular) ou biometano, incluindo qualquer mistura de ambos. As entregas dos veículos acontecerão a partir de abril do próximo ano.

A Scania iniciou os testes dessa tecnologia em dezembro de 2018, por intermédio de uma parceria com a Citrosuco. Quase um ano depois, os dados são animadores: rodando apenas com gás natural, um caminhão do operador logístico que atende à empresa produtora de suco de laranja conseguiu diminuição de 15% no custo do quilômetro rodado, provenientes da economia com combustível.

A rota do teste, entre a sede da Citrosuco, em Matão (SP), até o Porto de Santos (SP), passa por uma região desafiadora topograficamente, que abrange a Serra de Santos. O modelo da Scania utilizado já rodou 110 mil quilômetros até agora.

“Nossa solução é comprovadamente mais sustentável do que o diesel. O custo é viável economicamente, considerando a realidade atual de preços do combustível e dos altos impostos. Mas, importante ressaltar, será fundamental que o governo federal coloque em prática os planos anunciados para o gás natural no Brasil, como as privatizações, que causarão um choque de eficiência no setor. Estamos recebendo muitas intenções de compra, comprovando que há demanda consistente. Agora, precisamos de mais oferta”, declara Silvio Munhoz, diretor-comercial da Scania no País.

O motor desenvolvido pela fabricante é 100% compatível com GNV e biometano. Ou seja, não se trata de uma simples conversão.

“A tecnologia é confiável e possui garantia de fábrica. Na demonstração com a Citrosuco, nosso caminhão vem alcançando um desempenho consistente e semelhante ao do modelo a diesel, além de proporcionar outras vantagens, como nível de ruído 20% menor e emissões de CO2 até 15% mais baixas”, informa Munhoz.