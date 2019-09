Nissan apresenta a nova geração do crossover Juke

Veículo virá equipado com eficiente motorização 1.0 turbo de três cilindros e 115 cv de potência NISSAN/DIVULGAÇÃO/JC

Revelado simultaneamente em Londres (Inglaterra), Paris (França), Milão (Itália), Barcelona (Espanha) e Colônia (Alemanha), o novo Juke surge com dimensões maiores e um porte atlético, acentuado por rodas de liga-leve de 19 polegadas. O carro tem agora 4.210 milímetros de comprimento, 1.595 mm de altura e 1.800 mm de largura.

Internamente, o modelo ficou mais espaçoso tanto para os passageiros como para suas bagagens - a capacidade do porta-malas subiu 20%, atingindo 422 litros de volume total. Materiais de alta qualidade revestem o painel de instrumentos e painéis das portas.

O propulsor 1.0 Dig-T turbo a gasolina de três cilindros desenvolve 115 cv de potência e poderá ser associado a um câmbio manual de seis velocidades ou do tipo borboleta com dupla embreagem (DCT) de sete velocidades. A tecnologia “ProPilot” da Nissan, que oferece assistência eletrônica à condução, aceleração e frenagem, estará disponível pela primeira vez no Juke.

Além disso, o crossover conta com um um pacote completo de recursos de segurança: frenagem inteligente de emergência com reconhecimento de pedestres e ciclistas; reconhecimento de sinais de trânsito, intervenção inteligente de mudança de faixa; alerta de tráfego cruzado na traseira; e monitor de pontos cegos.

O novo Juke continuará a ser produzido na fábrica da Nissan no Reino Unido. Os primeiros clientes nos mercados europeus receberão o veículo no final de novembro deste ano. No Brasil, a empresa inicialmente não prevê sua oferta.